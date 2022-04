ASSE, RC Lens : Geoffroy-Guichard et Bollaert ont marqué à vie un ancien du FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE et le RC Lens sont deux équipes réputées pour avoir une grosse ambiance dans leur stade respectifs. Les deux clubs historiques de la Ligue 1 ont des supporters dont la ferveur n’est plus à démontrer mais seulement à admirer. Nombreux sont les joueurs adverses qui ont été impressionné au moment de fouler ces pelouses. Un ancien joueur du FC Nantes se confie sur ces deux stades impressionnants.

Pour “Presse-Océan“, David de Freitas revient sur son impression concernant ces deux stades : « Hormis la Beaujoire, quel stade m'a marqué ? Il y en a deux qui me viennent directement à l’esprit : Geoffroy-Guichard et Bollaert. J’aime beaucoup aussi le Parc des Princes mais quand j’ai joué contre eux, ce n’était pas encore le grand Paris. Donc je mets d'abord Sainté. On perd 2-1 là-bas alors qu’on mène 1-0. Je me souviens forcément de l’ambiance du Chaudron. Ensuite je mets Lens ».

Adam Duarte

Rédacteur