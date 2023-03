ASSE, RC Strasbourg : après l'OM, Batlles félicite Antonetti

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Invité du Club ASSE hier soir, Laurent Batlles a profité d'un quizz sur Jean-Eudes Aholou, auteur d'un doublé le week-end dernier à Marseille (2-2), pour mettre l'accent sur les débuts de Frédéric Antonetti au RC Strasbourg.

« Fred a de bons résultats depuis qu'il a rejoint Strasbourg, a-t-il glissé. C'est une très bonne personne. Je suis très heureux de le revoir sur un banc et en plus avec de bons résultats. Ça me fait plaisir pour lui. »