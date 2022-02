ASSE – RC Strasbourg : les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

BERNARDONI (4)

Il s'est incliné sur deux coups de pied arrêtés, en ratant sa sortie sur l'égalisation de Diallo. En difficulté dans son jeu aux pieds, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers qui ont multiplié les passes en retrait en première mi-temps, alors qu'il avait le soleil dans les yeux...

SACKO (5,5)

Le Malien a confirmé les bonnes impressions laissées face à Montpellier (3-1) et Clermont (2-1). Avec sa vitesse, il a rattrapé des coups. Vraiment intéressant. Un gros test l'attendra à Paris, dans la zone privilégiée de Mbappé.

MANGALA (3)

Pas très clair sur ses premières interventions, l'ancien international n'a pas été exempt de tout reproche sur le but de Diallo et encore plus sur celui de Perrin. Son manque de rythme est évident. Souvent en retard, pour ne pas dire dépassé, il n'a pas rassuré.

NADE (5,5)

Comme Sacko, il confirme match après match. Toujours aussi solide dans les duels, il a même dominé Ajorque dans le jeu aérien.

THIOUB (4), puis NORDIN

Dans son couloir droit, Thioub a été généreux mais il s'est un peu trop fait prendre dans son dos par Caci, et Strasbourg a égalisé à 1-1 sur un coup franc qu'il a concédé. Le but de Khazri est venu de son côté et il a donné un bon ballon à Youssouf avant de céder sa place à NORDIN, auteur d'une entrée plutôt dynamique mais pas décisif, cette fois.



CAMARA (5), puis AOUCHICHE

Dans l'entre jeu, où Strasbourg a largement dominé les débats en première mi-temps, Camara s'est illustré en étant à l'origine de l'action qui a permis à Khazri d'égaliser à 2-2. Actif, il a été remplacé par AOUCHICHE, vite entré dans son match et qui a tiré sur Sels (90e).



YOUSSOUF (5), puis GOURNA

Youssouf a adressé un nombre de passes en retrait incalculable à Bernardoni en première mi-temps, avant d'aller davantage de l'avant et de buter sur Sels (52e), puis de placer une tête au dessus (80e). Remplacé par GOURNA.

KOLO (4)

Julien Stéphan a montré du doigt sa vilaine semelle sur la cheville de Thomasson, qui ne lui a valu qu'un avertissement. Il a rarement pris son couloir. Une option quand même très défensive dans ce rôle de piston...



BOUDEBOUZ (5,5)

L'Algérien a débuté son match en transformant avec lucidité le coup franc indirect dans la surface alsacienne. Positionné assez bas, il a joué juste mais était un peu loin de ses attaquants.

KHAZRI (5,5), puis SAKO

Comme à son habitude, Khazri s'est énormément battu sur le front de l'attaque et son but, à bout portant, a récompensé ses efforts. Il est sorti sur blessure en fin de rencontre, remplacé par SAKO.

BOUANGA (5,5), puis HAMOUMA

Bouanga s'est illustré en donnant un caviar à Khazri sur le but du 2-2, après un débordement côté droit. Le reste du temps, il n'a pas été très en vue, Khazri et lui étant un peu trop livrés à eux-mêmes. Remplacé par HAMOUMA, qui a eu un impact immédiat avec ses prises de balles. C'est dans son sillage que l'ASSE a poussé sur la fin pour tenter d'arracher les trois points. En vain...