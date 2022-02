ASSE - RC Strasbourg : Stéphan privé de deux redoutables titulaires ?

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

On savait l'effectif de Julien Stéphan limité en nombre au RC Strasbourg. Mais Opta a dévoilé une statistique encore plus étonnante : le Racing est l'équipe qui dénombre le moins de titulaires différents en Ligue 1 cette saison (19) alors que l’ASSE affiche le plus haut total en la matière (30) !

L’opposition de styles sera donc limpide demain à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 (15h). En attendant, l’état des troupes strasbourgeoises pourrait sourire à l’ASSE. Hormis les les deux forfaits déjà actés - Le Marchand (dos) et Doukouré (genou) - deux incertitudes planent en effet autour d'Ibrahim Sissoko et de Ludovic Ajorque.

Si le milieu du RCSA ne s'est pas entraîné de la semaine en raison d'une contracture, l’attaquant se plaint d'une gêne au genou droit. Selon les DNA, ce dernier pourrait débuter sur le banc au profit du revenant Habib Diallo « que l'on sent affamé après son retour victorieux de la CAN. »

