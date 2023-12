ASSE : rebondissement pour Dall’Oglio, les détails de son contrat ont fuité !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE tient son nouvel entraîneur. Comme déjà évoqué hier, il s’agira bien d’ Olivier Dall’Oglio. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’ancien coach du Montpellier HSC a été choisi par la direction stéphanoise pour succéder à Laurent Batlles, limogé mardi dernier.

L’intéressé est attendu aujourd’hui pour signer un contrat de six mois, plus un an en option en cas de montée en Ligue 1 en fin de saison. « ODO » doit d’ailleurs faire face à un premier imprévu : initialement prévue dans l’après-midi, la reprise de l’entraînement du groupe professionnel a été repoussée à demain, dans la matinée. Dans le Forez, on sait faire durer le plaisir (et le suspense).

