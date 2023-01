ASSE : recrues, état d'esprit, système de jeu... Lobry explique pourquoi les Verts vont mieux

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Sur la victoire à Niort

« On a réussi à faire tourner la réussite, la balle qui revient dans les pieds de Charbo après la barre contre Niort, ça ne serait jamais arrivé avant. Mais il ne faut pas se reposer sur nos derniers résultats, c’est dur de faire tourner les choses dans le bon sens, mais ça peut vite revenir ensuite dans le négatif. On a beaucoup travaillé pour commencer une série mais le plus dur commence maintenant car il va falloir confirmer. »

Sur l'état d'esprit

« Les objectifs n’étaient pas ceux-là, clairement. Il a fallu se mettre en tête de se battre déjà pour maintenir le club et éviter la relégation ! Ce qui est important à retenir, c’est qu’on a vraiment pris conscience d’avoir ce nouvel objectif en tête. Maintenant, on doit aller chercher les points, quitte à être un peu moins beaux s’il le faut. Depuis la trêve Coupe du Monde, on sent un autre état d’esprit, une autre mentalité et on commence à être récompensés par les points. »

Sur les progrès défensifs

« Nos matchs sont peut-être un peu moins aboutis dans le jeu que ce qu’on a pu faire lors de la première partie de saison. Mais comme on ne prend pas ce premier but, on n’a pas à courir après le score pendant tout le match comme on a eu la mauvaise habitude de le faire à certains moments. Là, on est plus sereins quand on encaisse pas, on peut gérer le match différemment. »



Sur le système de jeu

« Le coach attend de ses milieux de terrain d’avoir de l’activité, du mouvement, de faire le relais entre la défense et l’attaque. Amener le ballon le plus haut possible et ne pas hésiter à se projeter dans la surface. Les résultats font que le schéma de jeu a un peu changé mais on doit encore plus réussir, nous les milieux, à se projeter pour être décisif et aider nos attaquants. »

Sur le Mercato

« L’arrivée des joueurs a créé une nouvelle dynamique. Ils sont venus avec de la fraîcheur mentale, l’envie de réaliser un beau truc. Cela nous a apporté de la fraîcheur, de l’envie et un peu de concurrence, on ne va pas se le cacher, c’est important d’en avoir au sein d’un groupe. »