ASSE : refoulé par Romeyer et Caiazzo, un repreneur va bien racheter un autre club français

Ce matin, notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, a révélé que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer avaient changé de stratégie concernant l'AS Saint-Etienne. Les deux principaux actionnaires avaient décidé, il y a un an, de mettre le club en vente. Mais, faute de proposition suffisamment intéressante à leurs yeux mais également appâtés par les 33 M€ de CVC qui tomberont en fin de saison, ils veulent désormais trouver un troisième investisseur minoritaire à qui ils pourraient confier les clefs des verts à l'avenir.

Une nouvelle fois, le duo se distingue par une décision abracadabrante. Ce qui en a lassé plus d'un. Par exemple, le fonds d'investissement américain 777 Partners s'est un temps montré intéressé par le rachat de l'ASSE l'an dernier avant de reculer. Depuis, il s'est porté acquéreur du Genoa, qui rejoint une écurie où figurent également le Standard de Liège et le Vasco de Gama. D'ici quelques semaines, selon L'Equipe, le Red Star en fera également partie. 777 Partners va verser une dizaine de millions à Patrice Haddad, propriétaire de l'historique club de Seine-Saint-Denis depuis 2008. Haddad restera président et a obtenu la promesse que les chantiers lancés (rénovation de Bauer, nouveau centre d'entraînement) seront conservés. Le fonds américain a bien fini par mettre la main sur des Verts français, ce n'était simplement pas les plus forts...

Le Red Star bientôt sous pavillon américain



Révélé dans nos colonnes le mois dernier, l'intérêt du fonds d'investissement US 777 Partners pour le Red star va se concrétiser. Patrice Haddad va vendre 100 % du club mais restera président https://t.co/YFJFbGh86T pic.twitter.com/c5pnsdMhOe — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 6, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur