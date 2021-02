ASSE – Reims (1-1) : les 5 enseignements du match nul poussif des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Khazri, Bouanga, Nordin... Les promesses de Rennes n'ont pas confirmé

A Rennes dimanche dernier, on avait vu un bon Wahbi Khazri, un excellent Denis Bouanga et un Arnaud Nordin avec des jambes. Ce samedi, on n'a rien vu de tout ça dans le Chaudron. Le Tunisien est sorti à la pause, le Gabonais n'a pas existé – et manqué la balle de match (90e) - et Nordin, rentré à la pause, n'a pas été en mesure de faire la décision. Le meilleur offensif ligérien a finalement été Adil Aouchiche, lequel s'est créé les meilleures situations.

Abi dans tous les coups

Auteur d'une entrée délicate, coupable d'avoir lâché le marquage sur Al-Bilal Touré sur l'ouverture du score (72e), Charles Abi a au moins eu le mérite de s'accrocher … Et de marquer le but de l'égalisation. Le jeune Stéphanois prolonge à 20 matches la série d'invincibilité des Verts face à Reims dans le Chaudron.

Le duo Khazri – Modeste n'a pas fonctionné

Appelé de leurs vœux par les supporters, le tandem Khazri – Modeste n'a pas vraiment fonctionné. Le Tunisien et le Français ne se sont que rarement trouvés. A la pause, Claude Puel a revu son animation en sortant à la pause Khazri mais cela n'a pas mieux fonctionné. S'il a fait de bons appels, l'attaquant prêté par Cologne n'est clairement pas dans la confiance de sa vie. On l'a vu durant une heure.

Des bons points au niveau défensif

S'il n'y a pas des masses de satisfactions au match nul de l'ASSE face à Reims ce samedi (1-1), Claude Puel peut au moins se réconforter de pouvoir compter sur une assise défensive solide. Mathieu Debuchy s'est beaucoup montré aux avant-postes. Le tandem Moukoudi – Cissé montre vraiment en régime. En prime le Camerounais est impliqué sur le but de l'égalisation. La stabilité a du bon dans ce secteur de jeu...

Lucas Gourna-Douath, des promesses et une blessure ?

Au cœur d'un premier acte soporifique, le jeune Lucas Gourna-Douath (17 ans) a été l'une des rares éclaircies du jeu des Verts. Malheureusement, le gamin est sorti à la pause, visiblement blessé si l'on en croit l'insider Mohamed Toubache-Ter.