ASSE - Reims : Puel reste focus sur le maintien, Neyou explique le réveil des Verts

Supporters, recrues... Neyou analyse le redressement

Présent quelques minutes avant son coach, Yvan Neyou a tenté d'expliquer le réveil des Verts sur les derniers matches : « Tout le groupe grandit. On fait moins d'erreur, on est plus concentré. La venue des supporters il y a trois semaines nous a sans doute mis un peu face à nos responsabilités. On s'est rendu compte qu'il faut taper du poing sur la table pour renverser cette mauvaise tendance. On sait qu'ils sont encore là dans dix ou quinze ans ». Autre changement important : les arrivées d'Anthony Modeste et Pape Abou Cissé. « Ils nous apportent leur expérience et plus de densité physique, notamment sur les coups de pieds arrêtés. Et ce sont aussi de supers mecs. On s'entend tous très bien ».

Même s'il a connu un début d'année 2021 délicat, le Camerounais se sent mieux aujourd'hui : « Je me sens bien dans ce 4-4-2. Ca me permet de plus me projeter même si je n'ai pas la qualité technique de certains milieux. Quand je joue plus haut, il faut plus de patience car on touche moins de ballons. C'est mon défaut (…) J'ai du travailler pour contrôler mes émotions pour éviter de prendre des cartons. J'ai tendance à mettre trop de fougue à la récupération des ballons. J'ai travaillé la dessus avec le staff ».