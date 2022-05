ASSE - Reims : les mots forts de Gourna-Douath après la nouvelle défaite des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE est en danger. À une journée de la fin du championnat, les Verts sont avant-derniers de Ligue 1 à égalité de points avec le FC Metz 18ème. Les Stéphanois se sont inclinés contre Reims, à domicile. Une défaite qui réduit encore plus les chances de maintien des hommes de Pascal Dupraz au plus grand malheur de Lucas Gourna.

Après le match, le joueur a réagi au micro de Prime Vidéo : « On est déçus, parce qu'on fait une grosse première période. On a les occasions et après il y a des décisions arbitrales contre nous. On est hyper déçus, je n'ai pas les mots. On a eu le ballon, la maîtrise et des occasions, mais on n'a pas réussi à les mettre dedans. La semaine prochaine, il faut passer à autre chose et gagner ce match. Les valeurs de Saint-Étienne, c'est de ne jamais lâcher. Faut arrêter de parler, de discuter. »

Pour résumer L’ASSE a perdu (2-1), à domicile contre Reims, lors de la 37ème journée de Ligue 1. Après le match, Lucas Gourna est revenu sur la rencontre. Le joueur de l'ASSE était très déçu du résultat mais refuse de baisser les bras.

Adam Duarte

Rédacteur