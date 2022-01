ASSE, Reims : les supporters des Verts officiellement interdits de déplacement, les Rémois enragent

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Les dernières décisions des diverses Commissions de discipline sont tombées. Sans surprise, après la démonstration de force des supporters des Verts à Jura Sud (National 2) en Coupe de France, l'ASSE a vu son parcage visiteurs fermé en déplacement jusqu'à nouvel ordre. Le dossier des Verts a été placé en instruction par la Commission fédérale.

L'#ASSE a été sanctionnée par la Commission fédérale de discipline de la fermeture, à titre conservatoire, de son espace visiteurs à l'extérieur.



Au terme de l’instruction et après audition des représentants du club, la Commission rendra ses décisions définitives. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 7, 2022

A Reims, on digère difficilement les sanctions contre Jean-Pierre Caillot et Mathieu Lacour après le match de l'OM du 22 décembre dernier (1-1). Dans un communiqué, le club champenois a dégainé :«À l’heure où les joueurs, entraîneurs et dirigeants sont sans cesse observés, évalués et jugés, il est incompréhensible que les hommes en noir ne soient pas également l’objet d’une telle attention. En ce sens, il semble urgent d’adopter des réformes visant à faire évoluer cette profession ô combien difficile mais desservie par le mutisme et l’opacité dont elle fait parfois preuve. Pour le bien de la Ligue 1, pour le bien du Football Français».

Rappelons que le président a écopé de six matchs de suspension dont trois avec sursis alors que le directeur général a pris six matchs fermes pour s'en être pris avec véhémence à l'arbitrage.