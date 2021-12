ASSE : Rennes sera un match spécial pour Kolo

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Timothée Kolodziejczak était présent en conférence de presse ce midi à la veille du match entre l'ASSE et Rennes. Cette présence devient une habitude pour le défenseur stéphanois, souvent appelé à répondre aux questions des médias depuis le début de la saison. Mais ce samedi, sa présence était motivée par le fait qu'il va disputer contre Rennes son 300e match chez les pros.

« J'espère pouvoir laisser ce club là où il se doit d'être c'est à dire en Ligue 1. Je me lève tous les matins avec cette motivation. Quand tu as joué l'Europe et que tu dois jouer le maintien, c'est dur. Mais c'est aussi une bonne motivation que de laisser ce club mythique en Ligue 1. C'est un défi pas simple à relever dans ce championnat très serré, surtout en bas. Il faudra être costaud mentalement et ne pas lâcher jusqu'au bout», a notamment confié Kolo, qui s'attend à un match plus ouvert face à Rennes qu'à Brest (0-1), mercredi. « On est plus à l'aise contre des équipes ouvrent le jeu, comme contre le PSG en première mi-temps. Contre Rennes on peut s'attendre à ce genre d'opposition ».

Puel l'a titillé

« Je suis satisfait de ce qu'il produit en ce moment, il faut qu'il continue comme ça dans la qualité des matchs. Il a toujours eu ce besoin que l'on vienne un peu le chercher », a quant à lui expliqué Claude Puel, qui connait bien Kolo pour l'avoir eu sous ses ordres à Lyon et à Nice avant de le retrouver à « Sainté », où il n'avait pas hésité à le sortir du groupe peu après son arrivée. Avant d'en faire un cadre, aujourd'hui. « C'est son 300e match mais sa carrière n'est pas finie. Je l'ai eu à 16 ans, il ne savait pas faire une tête et aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs de tête. Il a toujours eu un besoin d'être titillé, même jeune il fallait le bouger ! », a glissé Puel. Après tout, qui aime bien châtie bien, non ?