ASSE : résultat, Boudebouz, joueurs...ce qu'il faut retenir du match face à Grenoble

Après six défaites consécutives en Ligue 1, dont la dernière lors du derby à Lyon (1-2), l'ASSE meublait sa trêve internationale en accueillant, en match amical, la formation de Grenoble, pensionnaire de Ligue 2. Une rencontre qui se disputait au centre d'entraînement Robert-Herbin, sur la pelouse du stade Aimé-Jacquet.

Claude Puel, qui avait laissé au repos Hamouma, Moulin, Neyou, Debuchy (en phase de reprise), Nordin et Retsos, eux-aussi blessés ces dernières semaines, décidait de laisser sur le ban de touche Ryad Boudebouz lors de la première période. L'animation offensive était alors confiée à Krasso, Rivera et Aouchiche. C'est Maxence Rivera qui allait s'illustrer, servi par Youssouf et marquant d'une reprise de volée lors du premier acte (33e minute), alors que les Grenoblois avaient quant à eux marqué à deux reprises, avec un doublé signé Djitté (17e, 43e).

Après la pause, Puel décidait de lancer Boudebouz (une première cette saison avec les Verts), en compagnie de Monnet-Paquet, Benkhedim et Abi. Lancé par Benkhedim, justement, Abi trouvait Monnet-Paquet qui égalisait (2-2, 53e). Les Verts avaient par la suite l'occasion de passer devant au score, mais ni Benkhedim, ni Abi, seul face au gardien (77e, puis 85e), ni Monnet-Paquet (80e), ne parvenaient à inscrire le troisième but synonyme de victoire.

C'est finalement Tyrone Tormin, entré peu de temps auparavant, qui donnait la victoire aux Stéphanois à la 88e minute. Servi par Abi, l'habituel réserviste trompait le gardien grenoblois d'une frappe puissante au ras du poteau.