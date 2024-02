ASSE : Rocheteau se dirige vers un nouveau poste

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Reconverti un temps agent de joueur puis président de la commission d'éthique de la FFF après sa carrière de joueur, Dominique Rocheteau n'occupe plus de poste dans le football. Mais l'ancien attaquant de légende de l'AS Saint-Étienne veut reprendre du service et s'engager dans le football amateur près de Royan, comme il l'a confié dans une interview accordée à Football Magazine.

Rocheteau veut être un acteur dans le monde amateur

"Il y a un fossé énorme entre le football amateur et le football professionnel. Il faudrait mieux répartir les richesses, les droits télé. Pas loin de 5000 clubs ont disparu ! Dans les petits villages, pour des raisons financières, par manque de bénévoles. C’est quand même la base du football et moi, j'ai envie de m’engager. Pour essayer de faire changer les choses, il faut s’engager dans les instances. Pas à la fédération, mais dans ma région, à Royan, dans un club, dans un district ou dans une Ligue. Il y a des choses à changer. Quand on voit les sommes d’argent qu’on met dans le football professionnel, dans le milieu des agents, les sommes qui circulent, ce serait bien de redonner un peu à la base", a regretté l'Ange vert.

