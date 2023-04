ASSE : Rodez se méfie des Verts, Batlles concocte une surprise

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après sa défaite à domicile contre Metz (1-3) la semaine dernière, l'AS Saint-Etienne va tenter de reprendre sa marche en avant, elle qui restait sur dix matches sans revers. Son adversaire du week-end lui rappellera de mauvais souvenirs puisque Rodez, à l'époque entraîné par Laurent Peyrelade, l'avait éliminée de la Coupe de France dans le Chaudron avant de venir s'y imposer 2-0 en championnat pour le dernier match avant la Coupe du monde. Une défaite qui avait laissé Sainté en pleine crise, à la dernière place.

"Une belle finale à jouer contre l'un des clubs les plus mythiques de France"

Depuis, les choses ont bien changé, notamment grâce au mercato hivernal, ce qui a fait dire à l'entraîneur de Rodez, Didier Santini : "L'équipe de l'ASSE du match aller a totalement changé, au niveau tactique mais aussi mental. On a une belle finale à jouer contre l'un des clubs les plus mythiques de France. On va tout faire pour que ce soit une belle fête". Pour cette partie, Laurent Batlles va opérer un changement dans son onze type puisqu'Ibrahima Wadji est absent : c'est Kader Bamba, qui revient de blessure, qui devrait évoluer en pointe aux côtés de Jean-Philippe Krasso.

Le calendrier complet de l'ASSE pour la fin de saison

Pour résumer Lors de la première partie de saison, Rodez a battu deux fois l'ASSE à Geoffroy-Guichard, en Coupe de France puis en championnat. Mais depuis, les Verts ont bien changé et le choc de 19h paraît des plus incertains, surtout que Laurent Batlles va changer son onze de départ.

Raphaël Nouet

Rédacteur