ASSE : Roland Romeyer encore pris pour cible

L'information est donnée par nos confrères du Progrès. Et montre à quel point les relations demeurent tendues entre Roland Romeyer, l'un des deux hommes forts de l'ASSE, et une partie des supporters.

Vendredi 30 décembre au soir, après le match qui a opposé l'ASSE à Caen, résultat nul 1-1, le président du directoire a en effet découvert le mur extérieur de sa propriété tagué. Pas une première, malheureusement pour lui, cette saison.

Le quotidien régional précise qu'il n'y avait pas de phrases, mais des mots et un message on ne peut plus clair : "casse-toi."

Une plainte a été déposée.