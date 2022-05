ASSE : Romain Hamouma raconte les dessous de son but à Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But ! : Romain, l'avenir de l'ASSE passera donc par les barrages. Comment avez-vous vécu ce match nul à Nantes (1-1) ?

Romain HAMOUMA : On a eu le mérite de ne pas lâcher et d’y croire jusqu'au bout. C’est un travail d’équipe. Paul (Bernardoni) a fait des arrêts de fou. Le changement tactique, de passer à deux devant, nous a fait du bien. J’ai la chance d’égaliser, je suis fier, je suis au club depuis longtemps, j’aime ce club et je ne le vois pas ailleurs qu’en Ligue 1.

Ce 62e but en Vert est-il le plus important pour vous ?

Sans doute. J’ai connu de très bons moments avant avec l’ASSE mais là, cela fait deux ou trois saisons qu’on galère. Ce but est très important. C’est ma 10e année. Peut-être la dernière, je pense. Que je puisse encore donner de l’espoir aux supporters, ça me touche. Je ne veux pas partir sans laisser l’ASSE en Ligue 1.

Que vous a dit le coach quand vous êtes entré en jeu ?

Quand il me fait entrer, Pascal (Dupraz) me dit que je vais être le sauveur. Il ne s’est pas trompé. D’autres joueurs ont permis ça, Paul, l’équipe, il y a eu un groupe.

Pourquoi êtes-vous allé partager votre joie avec Assane Diousse ?

Je suis allé le voir sur le but, car un joueur était incertain. Assane est venu en voiture, il a fait sept heures de route, mais il n'était pas dans le groupe car le joueur incertain a pu jouer. C’est ça aussi Saint-Etienne.

Laurent HESS

Rédacteur