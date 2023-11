ASSE : Romain Hamouma, un retour en catimini

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après une saison à l'AC Ajaccio marquée par des blessures, un carton rouge d'entrée à Lyon et la relégation du club corse en L2, Romain Hamouma a décidé de raccrocher les crampons. A 36 ans, c'est bien-sûr à l'ASSE que l'attaquant aura effectué l'essentiel de sa carrière, avec un total de 321 matches sous le maillot vert en dix saisons, pour 62 buts et 48 passes décisives. 32 matches de moyenne par saison donc, plutôt pas mal pour un joueur aussi fragile...

L'aventure avait débuté pour l'ancien caennais en août 2012 avec un but dès son premier match officiel contre Lille et les louanges de Robert Herbin dans Le Progrès. "Cohade et Hamouma m’ont agréablement surpris", avait alors commenté le Sphinx, quand Dominique Rocheteau avait adoubé d'entrée le joueur... "J'estime que Romain Hamouma est vraiment un excellent joueur. Il fait partie de ces joueurs assez rares, très techniques, qui vont vite avec le ballon. Il a déjà montré ses qualités, je pense qu'il va nous faire une grande saison". Cette première saison fut conclue par la victoire de l'ASSE en Coupe de la Ligue, et l'aventure s'est terminée pour Hamouma par une relégation en L2, l'été dernier, malgré ce but à Nantes qui avait permis aux Verts d'arracher sur le fil la 18e place, synonyme de barrages. Le 62e but d'Hamouma sous le maillot vert, le 50e en L1. "C’est beau que ce soit Romain qui marque, avait glissé Loïc Perrin à la Beaujoire. L’histoire est belle. S’il y en a un qui aime le club, qui connaît les valeurs de Saint-Étienne, c’est bien lui. Il a eu une saison compliquée, il avait envie d’apporter sa pierre à l’édifice. Il l’a bien fait.".

Une première mission auprès des attaquants

Ce fut en vain, malheureusement, avec cette cruelle défaite aux tirs au but contre Auxerre. Et c'est sur deux relégations en L2 que le natif de Montbéliard a raccroché, comme il l'a expliqué sur ses réseaux. "La fin de mon rêve est arrivé. C’est avec une grande émotion que je vous annonce la fin de ma carrière. Connaissant la difficulté de parvenir à devenir joueur professionnel, le petit garçon que j’étais sur mon terrain stabilisé de Lure n’aurait jamais cru à une carrière comme la mienne. Pour y parvenir j’ai dû tomber, me relever, recommencer sans jamais abandonner en croyant à mon rêve et en donnant le maximum. Je voudrais remercier tous mes éducateurs, les entraîneurs, les kinésithérapeutes, les docteurs, le personnel des clubs qui travaille dans l’ombre, les joueurs, les présidents et toutes les personnes de près ou de loin qui m’ont permis de grandir et de me faire avancer.

Je voudrais remercier ma femme, mes enfants, mes parents, ma soeur, mon frère et ma belle famille qui m’ont toujours soutenu dans les moments de joies et de peines…Remercier mon agent pour le suivi de ma carrière. Je voudrais avoir une attention particulière pour les supporters, merci pour votre soutien, vos messages, vos encouragements et quelques sifflets parfois qui m’ont donné de la force. Mon premier livre se ferme avec fierté. Ouvrons le deuxième !"

Et ce deuxième livre va à nouveau passer par l'ASSE. "J’ai un projet de reconversion à l’ASSE, ça a été écrit dans mon contrat, à la fin de ma carrière sportive. La mission qui était inscrite était de pouvoir entraîner les attaquants stéphanois. Que ce soit avec la réserve ou avec les pros, pour moi ça n’a pas d’importance. Ce que je veux, c’est partager ce que j’ai connu dans le haut niveau." Si l'officialisation de son retour à l'ASSE n'était toujours pas actée début octobre, le Luron a bel et bien effectué son retour à l'Etrat. "L’idée ce serait qu’il soit responsable des attaquants, à partir des U15. On a beaucoup de jeunes avec des profils intéressants, des jeunes pros. Et il faut aussi que Romain fasse ses armes", avait expliqué Jean-François Soucasse. La mission confiée à Hamouma ne se résume finalement pas aux jeunes du centre de formation. L'ancien caennais intervient en effet aussi ponctuellement au sein du staff de Laurent Batlles pour conseiller les pros, à l'entraînement, où on a pu le voir à plusieurs reprises, à L'Etrat.

