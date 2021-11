ASSE : Romeyer a fait une confidence osée avant Clermont

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Méthode Coué ou conviction ? Selon L'Equipe, Roland Romeyer aurait annoncé à des supporters présents à L'Etrat jeudi que "ça va gagner ce week-end". L'adversaire du jour, Clermont, est certes modeste et promu mais quand on sait que les Verts n'ont pas remporté un seul de leurs quatorze derniers matches de championnat, miser sur une victoire paraît osé.

Pour Romeyer, un succès serait d'autant plus le bienvenu qu'il a été la cible des ultras cette semaine, qui ont déployé plusieurs banderoles dans lesquelles son nom était prononcé. Accusé d'avoir mené l'ASSE au bord du précipice et d'y avoir installé un membre de sa famille, il est autant sous pression, voire plus, que Claude Puel ou Bernard Caiazzo. On peut donc penser que sa bravade relevait davantage de la méthode Coué…

La une du journal L'Équipe du dimanche 7 novembre.



Le journal > https://t.co/MKDzqFAzJN pic.twitter.com/NLm5LKR9Ol — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2021