ASSE : Romeyer et Caiazzo coincés pour la vente ?

Romeyer et Caïazzo forcé de vendre à Norodom Ravichak ? C’est en tout cas l’analyse de Romain, twittos stéphanois co-fondateur du média Sainté Inside et rédacteur chez Peuple Vert. Ce dernier pointe du doigt une communication « parfaitement huilée » qui mettrait la pression aux deux co-présidents actuels, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer et forcerait la vente du club.

Alors que Norodom Ravichak a notamment déclaré à RFI ne pas venir à l’ASSE pour réaliser une opération financière mais bel et bien apporter « des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint Etienne de retrouver sa splendeur », ces propos font rêver quelque peu les supporters des Verts qui espèrent retrouver un projet sportif à la hauteur de l’histoire de l’ASSE. Affaire à suivre…

