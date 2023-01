ASSE : Romeyer et Caiazzo moqués à la manif contre la réforme des retraites !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le journaliste Anthony Perrel a publié sur son compte Twitter cette pancarte sur laquelle on peut lire : « Romeyer, Caïazzo, on voit ce que cela donne de travailler trop vieux ».

A Saint-Etienne comme partout en France, ce jeudi 19 janvier a été marqué par une manifestation contre la réforme des retraites. Et parmi les nombreuses pancartes, des manifestants ont profité de l'occasion pour cibler les présidents de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo.

Pour résumer

