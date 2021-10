ASSE : Romeyer garde en tête une liste de 5 noms pour remplacer Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Le conseil de surveillance de l’ASSE qui s’est tenu hier matin a décidé de ne pas couper la tête de Claude Puel. Comment aurait-il pu finalement en être autrement puisque le coût du divorce est estimé à 4 M€... que les Verts n’ont pas.

Comme l’indique L’Équipe, se séparer du Castrais aurait alors sans doute conduit le club forézien à contracter un nouvel emprunt pour payer également son successeur, faute de solution interne viable à moyen terme. Or, il semblerait que l’ASSE n’ait pas trouvé de plan B à Puel. L’ASSE a pourtant reçu des candidatures dont l’une d’elle aurait été transmise à Roland Romeyer par son ancien directeur de la communication

Comme l’avait alors fait savoir But!, il s’agit de David Guion, libre depuis son départ de Reims cet été et ancien de la maison verte. D’autres noms ont été cités, comme Pascal Dupraz (apprécié par Romeyer), Luis Fernandez, René Girard et même Jean-Louis Gasset ! Lui aussi libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux cet été, l’ancien coach adjoint du PSG se rappelle que Bernard Caïazzo l’avait sollicité au moment d’assurer la succession de Ghislain Printant il y a deux ans...

« Partir était la suite logique »



