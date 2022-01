ASSE : Romeyer lâche ses vérités sur le dossier de la vente, aucun acheteur crédible en vue pour les Verts !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Officiellement en vente depuis le printemps dernier, l'ASSE ne semble pas prête de changer de mains alors que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo tablaient sur une vente fin 2021. Selon Romeyer, personne parmi les candidats auraient formulé une offre laissant entrevoir un bel avenir au club forézien...

« Le problème, ce n’est absolument pas combien on va revendre nos parts, a confié Romeyer au Progrès. Je n’en fais pas une histoire d’argent. C’est un problème de succession. Ce qui est important c’est de trouver quelqu’un capable de pérenniser le club. Pour le moment, il n’y a personne. Malheureusement personne. J’ai eu des réunions avec des candidats à Saint-Etienne, à Paris, en Suisse… Mais quand c’est le moment de tout mettre sur la table et de fournir les éléments tangibles à KPMG, personne ne l’a fait. Actuellement, personne n’a rempli toutes les cases. »

Il n'en ferait pas une histoire d'argent, Caiazzo et lui ne s'accrocheraient pas du tout

Et au président du Directoire d'ajouter... « Ni Bernard ni moi, ne voulons une place dans le futur organigramme. Au contraire, certains m’ont demandé de rester et j’ai refusé mais ils pourront toujours compter sur moi 24h/24 pour un conseil, comme je le fais avec Jean-François Soucasse. Nous ne voulons pas de strapontins. Je veux retrouver du bonheur en voyant le club se sauver puis grandir ». Des propos qui laissent entendre qu'Olivier Markarian, pourtant proche de Romeyer, n'a donc pas formulé une offre intéressante aux yeux des actionnaires. Et que les Russes de TSI, qui ont aussi eu accès à la data room, ne sont pas sur le point de racheter l'ASSE non plus...