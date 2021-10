ASSE : Romeyer, Ruffier, Puel, vente... les vérités cinglantes de Xavier Thuilot

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

La gouvernance Romeyer-Caiazzo

« C'est un fait reconnu que Bernard et Roland n'ont pas la même personnalité. Quand on s'associe en affaires, il n'y a jamais de jumeaux, ça n'existe pas. Le fond du problème n'est pas là. Il y a des entreprises dirigées par des gens qui ne sont pas majoritaires et ça se passe très bien. Le majoritaire laisse faire le minoritaire parce qu'il a les compétences. Ce n'est pas qu'une question de rapport de forces. La bonne gestion est une question de compétence ! Le reste, c'est de la littérature ... le côté émotionnel, "je t'aime moi non plus", ça alimente les médias parce que c'est du football ! Mais ça n'existe pas au quotidien. Je ne dis pas que ça n'a pas d'influence mais les décisions finales ne sont pas basées sur ça. »

Le travail de Puel à l’ASSE

« C'est très compliqué dans ces conditions d'être performant. Sans Claude Puel ça irait bien plus mal ! Aujourd'hui, se sortir d'une situation comme celle-ci où tu ne peux pas investir dans 4 mercatos de suite, c'est un exploit qui ne sera jamais reconnu à sa juste valeur ! La réalité c'est que sans quelqu'un de la trempe de Claude et son expérience de ce genre de situation, le club serait peut-être déjà descendu en L2 ou bien pire. A mes yeux, son remplacement n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, dans ce club, vous remplacez Claude Puel par qui ? Moi, j'ai connu des entraîneurs qui, dans cette situation, auraient tout fait pour se faire virer, prendre leur chèque et se barrer ! »

La vente du club

« Sans une vente, l’ASSE peut-elle s’en sortir avant la fin de la saison ? Je ne sais pas. Cela va très vite. L'exercice au 30 juin semble avoir été comptablement maîtrisé, il n'y a pas eu de sanctions de la DNCG. Après, la situation est structurelle. Vous brûlez beaucoup d'argent en masse salariale et les recettes restent faibles. Vous pouvez avoir un bon résultat comptable et tirer la langue en trésorerie. Comme beaucoup de clubs, l'ASSE est dans cette situation et cherchera à vendre des joueurs pour pouvoir survivre. Sans vendre Fofana, le club aurait disparu. C'était impossible autrement. »

Ruffier, un sujet tabou

« Moi je ne regrette rien. Toutes les décisions prises l'ont été de façon collégiale. Je ne regrette d'avoir mis en œuvre aucune action qui a été décidée. Ce dossier Ruffier est toujours en cours devant les tribunaux, donc je ne l'évoque pas plus que cela. A titre personnel, j'ai le sentiment d'avoir été loyal avec le club."

