ASSE : Romeyer utilise le RC Lens pour passer un message lourd de sens aux ultras

Romeyer souhaite que tous les Ultras fassent leur retour à Geoffroy Guichard. Le président de l’ASSE, a profité de l’inauguration du Centre sportif Robert Herbin pour adresser un message aux Ultras pensionnaires du Kop Sud, les Green Angels. Et pour cause ses derniers retardent leur retour pour protester contre la mise en place du pass sanitaire.

Retrouver une ambiance comme à Bollaert

"J’ai vécu une saison catastrophique l’année passée. Je suis un passionné, j’aime mon club mais j’allais au stade à reculons tellement c’était triste. Depuis qu’on peut recevoir tous les supporters, j’espérais que tout le monde reviendrait rapidement à Geoffroy-Guichard où les animations des Kops sont extraordinaires. Il se trouve qu’on est un pays compliqué, il faut le pass… Ce qui fait qu’il y a une partie des Ultras qui est venue et l’autre qui ne veut pas venir. Après 18 mois sans venir au stade, tant pis, il faut passer à côté de certains préjugés et puis y aller. Les joueurs, le staff ont besoin de vous et de retrouver une belle ambiance comme je l’ai apprécié à Lens qui pour moi est un club un petit peu similaire."

Si dans un communiqué les Green Angels ont déclaré être bien présent aux abords du Stade Geoffroy Guichard ce samedi pour organiser une collecte pour les Stéphanois dans le besoin, rien n’est sur quant à un éventuel retour dans le stade face à Bordeaux malgré les 90 ans du Chaudron. Rendez-vous ce samedi pour savoir si oui ou non, Roland Romeyer a réussi son coup. Sans doute que le président souhaite également du soutien pour son équipe actuellement dans une situation compliquée... (Propos rapportés par EVECT).

13 septembre 𝟏𝟗𝟑𝟏 - 13 septembre 𝟐𝟎𝟐𝟏



🎆 𝗝𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝟵𝟬𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗼𝗳𝗳𝗿𝗼𝘆-𝗚𝘂𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 🏟😍 pic.twitter.com/ybrWfifOuH — Association Sportive de Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 13, 2021