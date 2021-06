ASSE : Roussey prêt à garder Puel en cas de rachat du club !

Le projet de reprise de l'AS Saint-Etienne piloté par Jacques Pauly et Laurent Roussey laisse les supporters des Verts perplexes tant il apparaît trop beau pour être vrai. L'ancien attaquant fait tout ce qu'il peut pour lui apporter de la crédibilité. Hier, il a ainsi participé à l'émission "100% Football" sur la radio RGB 99.2 FM et fait une petite révélation : contrairement à ce qu'il avait laissé entendre au début, il ne serait pas contre poursuivre l'aventure avec Claude Puel, dont il a été l'adjoint à Lille de 2002 à 2006 !

"S'il adhère à notre projet…"

« Etre confiant, ce n’est pas le but. On s’est positionné, on sait qu’il y a d’autres dossiers de reprise de l’ASSE. Notre première approche remonte à 2009. On a des idées, on se montre persévérants. L’ambition est de redonner de la lumière à ce club, qui est l’un des rares en France à avoir une capacité aussi extraordinaire. Notre approche est de permettre à Saint-Etienne de concurrencer les meilleurs clubs français mais aussi étrangers. »

« De par la présence de Jacques Pauly et surtout la mienne, ainsi que ce qui s’est passé en 2009, notre dossier ne figure pas tout en haut de la pile. Vu que les portes du club sont fermées par les actionnaires actuels, on va passer par les parts d’Adao Carvalho pour y entrer. »

« Le budget de 500 M€ ? C’est la traduction journalistique, celle de l’immédiateté. On a prévu un tel montant pour la cinquième année de notre mandat. L’avenir de Claude Puel ? Rien n’est arrêté. Je peux vous lâcher le nom d’un entraîneur, si dans quinze jours l’Inter Milan vient le chercher, il ne m’attendra pas. L’une des valeurs de X3 France, c’est le respect des engagements. Claude, avec qui j’ai travaillé cinq ans à Lille, a encore une année de contrat à Saint-Etienne. S’il adhère à notre projet, pourquoi ne resterait-il pas ? Il a des défauts et des responsabilités mais force est de constater qu’il a lancé beaucoup de jeunes et bien fini la saison. »

