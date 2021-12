ASSE : Ryad Boudebouz désabusé par le scénario de Brest

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Une fois de plus cette saison, l'AS Saint-Etienne a vécu un scénario cauchemardesque au stade Francis-le-Blé. Les Verts ont maîtrisé les événements en première période, concédé un pénalty très évitable et pas évident à la 64e, et ont touché la barre deux fois en trente secondes à la 89e… La défaite avait de quoi frustrer le plus expérimenté des Stéphanois, tel Ryad Boudebouz, qui a lâché au micro d'Amazon :

"On est tristes parce qu’on fait une bonne première période, on a eu la maîtrise. C’est encore un fait de jeu qui nous plombe, ça fait chier. Le Brestois pousse Gourna-Douath dans le dos… Franchement, ça fait chier ! Ils ont pas d’occases, on fait deux barres… C’est dur parce qu’on fait les efforts, les supporters font le déplacement et on ne peut même pas leur offrir un résultat. Ce sont des moments difficiles. Il faut réussir à faire tourner ça. Il faut travailler sur les points négatifs et aller de l’avant."

Le @SB29 se régale et enchaine une 5e victoire consécutif 😋💪! #SB29ASSE pic.twitter.com/xNLmsvW5ep — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 1, 2021