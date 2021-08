ASSE : sa prolongation, ses objectifs... Gourna-Douath en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

But !: Lucas, le club vous a réservé une présentation à la Lionel Messi pour annoncer votre prolongation...

Lucas GOURNA : Oui, c'était sympa ! On a pris ça à la rigolade. L'image de Messi, c'était amusant. J'en rigole.

Votre prolongation était annoncée depuis quelques semaines...

C'est le charme des négociations. Mais l'essentiel, c'est d'avoir trouvé la bonne solution. C'est une fierté pour moi de prolonger ici. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué. C'est bien pour moi de pouvoir continuer ma progression ici. Je suis encore en formation. C'est un bon endroit pour m'épanouir.

Vous avez eu d'autres sollicitations ?

J'ai vu dans sur les réseaux. Mais moi, je me concentre sur mon club, sur mon jeu.

« On a un groupe jeune. On s'entend bien. On a envie de performer sur la durée. D'aller le plus loin possible »

Vous vous êtes fixé des objectifs pour cette nouvelle saison ?

Non. L'objectif, il est collectif.

Et quel est-il ?

On a envie de poursuivre sur la continuité de la fin de saison dernière. On a un groupe jeune. On s'entend bien. On a envie de performer sur la durée. D'aller le plus loin possible.

Avec le retour du public, n'allez-vous pas avoir une pression en plus ?

Non, je ne pense pas. C'est plutôt une force en plus. Je n'y vois pas une pression particulière.

Le club tarde à recruter. N'est-ce pas inquiétant ?

On verra s'il y en aura. Mais je voudrais passer un message à ceux qui sont partis, à Kévin Monnet-Paquet, Mathieu Debuchy et Jessy Moulin. Je veux les remercier. Ils m'ont bien accueilli. Ils ont été de très bonnes personnes pour le club.

Il reste encore des cadres, des joueurs qui vous conseillent ?

Bien sûr. Il y a Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Kolo. Ryad Boudebouz. Ce sont des joueurs confirmés, sur qui on peut s'appuyer. Ils sont de très bons conseils. Ce sont des exemples au quotidien, sur le terrain et en dehors.

Quel est selon vous votre meilleur rôle ?

Plutôt milieu défensif ou box to box.

Et défenseur central ?

(Il sourit) C'est vrai que j'ai joué quelques matches de préparation derrière. J'avais déjà joué en défense centrale en U16, et même latéral droit. J'ai le profil pour jouer en charnière, ça ne me dérange pas. Peut-être que c'est le poste qui me sera destiné plus tard, on verra.

Que vous inspire l'arrivée de Lionel Messi à Paris ?

C'est incroyable ! Il y a vraiment de grands joueurs qui rejoignent notre championnat. Ils vont offrir plus de visibilité à la L1. Il y a de très belles équipes, de très bons joueurs.