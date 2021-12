ASSE : Sablé au fond du trou, coup de théâtre pour sa succession !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le miracle n’a pas eu lieu hier pour l’ASSE. Malgré le départ de Claude Puel acté dimanche dernier après la claque à domicile face au Stade Rennais (0-5), l’effet Sablé ne s’est pas produit hier à Reims (0-2). L’entraîneur intérimaire des Verts, peu aidé par l’expulsion de Denis Bouanga à Delaune, n’a voulu accabler personne mais était dépité au coup de sifflet final.

« Je suis très triste par rapport à l'investissement des garçons, qui n'ont rien lâché. Je suis déçu de la première mi-temps, on s'est crispé, ils ont été pris par l'enjeu et la qualité de Reims, qui nous a étouffés. Sur le pressing et le contre-pressing, les joueurs sont capables de faire mieux, c'est là qu'on voit le manque de confiance. En deuxième période, c'était mieux, même en infériorité numérique. Les joueurs ont tout donné. Je n'accablerai à aucun moment ce groupe, a-t-il confié en conférence de presse. Un grand club est en danger mais on ne lâchera jamais rien, c'est l'ADN de ce club. Ce n'est pas un changement d'entraîneur, un changement de système, ou une semaine d'entraînement... Le mal est plus profond, on est en convalescence. Il va falloir faire front et retrouver de la sérénité. On a de la qualité, il y a des manques, mais on vaut mieux que là où on est. Il faut retrouver de la solidité, les fondations, c'est la défense. Il faut qu'on augmente notre qualité de jeu. »

Selon L’Équipe, l’intérim de Sablé sur le banc de l’ASSE devrait s’arrêter là. Pascal Dupraz et Frédéric Hantz sont toujours partants pour lui succéder, le plus tôt possible. Alors que le premier tiendrait de nouveau la corde, le second a même pris le premier vol de L’île Maurice pour la France hier...

