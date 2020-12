ASSE : Saint-Maximin donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle, a annoncé qu'Allan Saint-Maximin, éloigné des terrains depuis un mois, ne serait pas de retour demain à Brentford, en League Cup. Selon Sky Sports, l'ancien joueur de l'ASSE, Monaco et Nice, notamment, est l'un des deux joueurs ayant contracté le Covid-19 pour qui Bruce disait s'inquiéter. « On n'imagine pas que ces effets à long terme du Covid puissent toucher de jeunes athlètes, avait expliqué l'entraîneur anglais. Ils vont marcher une demi-heure et ils ont besoin de retourner au lit. C'est aussi brutal que ça. La fatigue est l'une choses qui les a tous touchés. Mais pour deux d'entre eux, cela va plus loin que ça. On espère qu'ils trouveront la lumière au bout du tunnel, mais pour certains, c'est difficile. »

« Je vais très bien »

Sky Sports a rapporte que ni Saint-Maximin et Jamaal Lascelles nétaient les joueurs concernés. Mais ASM dans un live sur Instagram ce lundi a démenti. «Je vais très, très bien, soutient-il. Tout ce que vous pouvez voir, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout mais c'est fatigant de voir des sottises pareilles partout alors que je vais très bien. Je pense que ça se voit, je n'ai pas une tête à être affecté par quoi que ce soit.» Rassurant.