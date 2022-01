ASSE, PSG : sans Bouanga, le Gabon se fait rattraper par le Maroc de Hakimi

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Le Gabon et le Maroc se sont quittés dos à dos (2-2) pour le troisième et dernier match de poule de la CAN 2022. Testé positif au Covid-19, l'ailier gauche gabonais de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga, était absent tandis que le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a inscrit le deuxième but marocain d'une merveille de coup franc.