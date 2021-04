ASSE - SB29 (1-2) : Green a ciblé le problème majeur de son équipe

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Hier, face au Stade Brestois (1-2), l'AS Saint-Etienne a réalisé vingt premières bonnes minutes lors de chaque mi-temps. Si elle a ouvert le score lors de la première via Wahbi Khazri (11e), elle n'a pas réussi à doubler la mise à la 65e sur une volée d'Hamouma. Dommage pour elle car un 2-0 aurait plié la rencontre alors que, dans la foulée, Gaëtan Charbonnier a égalisé d'un maître coup franc. Auteur de plusieurs grosses parades, Etienne Green (20 ans) a ciblé le problème majeur de son équipe.

"C'était dur physiquement"

"C'était un match important, contre un adversaire direct, a constaté le phénomène de 20 ans à la chaîne officielle de l'ASSE. On fait une bonne entame, en fin de première mi-temps, c'est un peu plus compliqué, on arriver à faire le dos rond pour rentrer à la mi-temps à 1-0. En fin de match, on craque on se fait avoir. »

« C'est une deuxième mi-temps à oublier, c'était dur physiquement. Ça fait quelques matches que l'on enchaîne beaucoup d'efforts. Tout le monde est dans le bon état d'esprit et ça faut le garder. C'est capital de récupérer des points contre ces grosses équipes. C'est des matches toujours importants à jouer. Il faut aller à Montpellier avec encore plus de motivation pour faire basculer les choses de notre côté. » La thèse de la fatigue a été prônée par Claude Puel mais faut-il réellement y croire sachant que les Verts ne jouent qu'un match par semaine, que l'équipe est jeune et que le manager stéphanois est censé être un maître de la préparation physique, lui qui a débuté sa carrière dans ce domaine à Monaco ?