ASSE – SCO Angers (0-0) : Puel loue l'apport de Boudebouz et envoie un signal rassurant à Aouchiche

Une forme de régularité

« On est régulier depuis trois matchs dans la mentalité, dans ce qu'on essaie de mettre en place, j'ai un groupe qui bataille, qui est réceptif, qui donne tout mais n'est pas récompensé. On est dans le bon feeling. On bataille, on essaie de jouer. »

Les Verts méritaient mieux que le nul

« Autant contre Lille c'était un bon point. Autant contre Dijon ou ce soir, on a plus de situations, on n'est pas récompensé, on manque de réussite. Mais je suis satisfait du contenu. Bien sur, il nous faut les trois points mais la mentalité est bonne, il faut continuer dans ce sens. On a trois matchs important avant la trêve. »

Un déchet offensif trop important

« En première période, on a montré trop de déchet devant le but pour enchaîner et ajuster une bonne frappe. C'était mieux en deuxième, le gardien fait de beaux arrêtes. Mais en gardant cette mentalité, on va sortir la tête de l'eau. Le levier c'est de continuer dans cette démarche. On a beaucoup de concentration, de participation, on est acteur dans notre match. »

Des remplaçants qui lui ont plu

« J'ai aimé ceux qui ont débuté mais aussi ceux qui sont entrés. On a essayé de forcer la décision jusqu'au bout. C'est un gros bloc défensif qui excelle en contre, en jeu direct. Il a fallu faire le jeu sans trop exploser même si Jessy nous a maintenu parfois dans le match. »

Boudebouz a marqué des points, Aouchiche reste dans le coup

« Adil a beaucoup joué depuis le début de saison, il a fait de très bonnes choses, il a été dans le dur aussi à certains moments mais c'est normal. Il débute en Ligue 1 et c'est déjà très bien ce qu'il fait. Ryad est bien revenu aussi. Il a fait une très bonne première période. On a besoin de tout le monde. Que ce soit Adil ou Ryad. Je suis satisfait des deux. On a tout donné. Si Adil débute ou Ryad rentre et vice versa, tout le monde sera récompensé. J'ai apprécié la performance des joueurs du banc. C'est comme cela qu'on reviendra. »