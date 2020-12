ASSE – SCO Angers : l'action cash des Magic Fans pour dénoncer le fiasco Mediapro

Si l'événement de ce vendredi soir est l'ouverture de la journée de Ligue 1 avec l'opposition entre l'ASSE et le SCO Angers, la journée a surtout été marquée par la confirmation du fiasco Mediapro. La LFP va récupérer les droits du diffuseur sino-espagnol contre un chèque de 100 millions d'euros.

Ce qui signifie que le juteux appel d'offres pour les droits télés de la Ligue 1 et la Ligue 2 tombe à l'eau. Mais également que la chaîne Telefoot va s'arrêter prochainement, en attendant une possible reprise des droits par Canal Plus ou beIN SPORTS.

Une banderole aux abords du Chaudron

Une annonce qui provoque la consternation et même la colère des supporters dans toute la France. A l'occasion de la rencontre entre l'ASSE et le SCO Angers, les Magic Fans n'ont pas manqué de partager leur agacement. Aux abords de Geoffroy-Guichard, une banderole a été dévoilée avec un message pour le moins explicite, condamnant Mediapro mais aussi et surtout la gestion calamiteuse de la LFP dans ce dossier.