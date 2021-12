ASSE : ses ambitions, son rapprochement avec les socios... Serge Bueno en dit plus sur son projet pour les Verts

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Patron de Smart Good Things, Serge Bueno (62 ans) a confirmé au Progrès qu'il était bien candidat au rachat de l'ASSE. « Je ferai une proposition dans les 30 jours, a-t-il soutenu. On ne va pas laisser filer ce club, ce patrimoine, qui est le phare de la ville, le phare du département. J'ai rencontré Roland Romeyer dimanche dernier chez des amis. Je lui ai présenté les grandes lignes de mon projet. »

Et manifestement, l'homme d'affaires franco-israëlien souhaite réunir les forces vives locales autour de lui... « Le projet est porté par Smart Good Things et ses investisseurs actuels. Il n’y a pas un actionnaire unique, mais plusieurs, dont des fonds d’investissement. Nous ferons également appel au grand public. J'ai souscrit au projet socio porté par des supporters à titre personnel. Je vais rassembler les gens et les fonds nécessaires pour racheter l’ASSE. Je vais mobiliser les entreprises, les décideurs locaux, parce qu’on ne peut pas laisser partir à l’étranger ce monument national qu’est l’ASSE. Je serai bien sûr actionnaire majoritaire via ma société. » L'Equipe a indiqué qu'un rapprochement avec Olivier Markarian, autre candidat, était à envisager. Ce que semble confirmer les propos de Bueno.