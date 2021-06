ASSE : son départ a doublement impacté Kevin Monnet-Paquet

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En fin de contrat, Kévin Monnet-Paquet a quitté l'AS Saint-Etienne après sept ans. Les choses avaient plutôt bien commencé pour l'ancien Lensois, titulaire lors de ses quatre premières saisons. Mais une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février 2019 au cours d'un match contre le PSG alors qu'il était en pleine bourre, puis une rechute, ont plombé son aventure. Après un an et demi sans jouer, il n'était plus qu'un deuxième voire un troisième choix dans l'esprit de Claude Puel.

Priorité à la quête d'un nouveau club

Il était donc logique que le manager lui montre la porte de sortie, surtout qu'à 32 ans, il ne cadre pas avec son projet jeunes. Pas décidé à mettre un terme à sa carrière, Monnet-Paquet va devoir trouver un point de chute alors qu'il n'a que très peu jouer depuis deux ans et demi. Pas gagné. Et c'est peut-être ce qui explique qu'il a une nouvelle fois refusé de répondre aux appels du Rwanda.

Le pays de sa mère tente depuis des années de lui faire défendre ses couleurs. Mais jusqu'à présent, KMP a toujours refusé. Et d'après football365, c'est encore le cas puisque le sélectionneur rwandais, Vincent Mashami, a tenté de le convaincre de rejoindre son groupe pour les matches contre le Centrafrique. Mais toujours pas de réponse de la part de Monnet-Paquet. Ce qui enterre a priori ses chances de devenir un jour international A…