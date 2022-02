ASSE : son retour, son but contre Montpellier, la méthode Dupraz... Romain Hamouma en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

But !: Romain, ce succès contre Montpellier fait un bien fou...

Romain HAMOUMA : C'était un match important. Après Angers, il fallait enchaîner. On s'est retrouvés menés contre le cours du jeu mais on n'a rien lâché. On a dominé toute la rencontre. On a été maladroits en première mi-temps, Omlin a fait de beaux arrêts. Mais on a réussi à revenir et à faire la différence sur la fin. C'est une belle victoire, avec un bel état d'esprit. Il faudra garder ça et enchaîner à Clermont.

Votre entrée a été déterminante...

Il n'y a pas que moi. J'ai été un artisan de cette victoire mais il y en a eu d'autres. C'est toute l'équipe, tout le groupe. On a à cœur de sauver le club. On veut sortir de la zone rouge.

Vous semblez être revenu dans de très bonnes dispositions...

J'ai été éloigné des terrains pendants deux mois et demi. C'était long. Ce n'était pas évident d'être absent, de ne pas pouvoir aider l'équipe. J'ai eu un début de saison difficile. Je n'ai pas pu faire la préparation car ma prolongation est arrivée tardivement. C'était un peu compliqué. J'ai travaillé pour revenir et maintenant, j'ai bien l'intention d'aider au mieux le club. C'est pour ça que j'ai resigné. L'ASSE en L2, c'est inimaginable pour moi.

« Le coach a un bon relationnel avec les joueurs. Il est proche de nous. Il fait tout pour mettre tout le monde en confiance. C'est bien. On a besoin de ça. »

La victoire contre Montpellier a permis de quitter la dernière place, provisoirement...

Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le classement. On doit se concentrer sur nous, sur ce qu'on doit améliorer, sur notre jeu. Les comptes, on les fera à la fin. Ce que j'ai aimé contre Montpellier, c'est l'état d'esprit. C'est comme ça qu'on remontera au classement, avec la volonté d'y arriver tous ensemble.

L'ambiance dans le stade a été magnifique sur la fin...

Il y a eu des banderoles au début, on s'y attendait après l'élimination en Coupe de France. Mais ça s'est super bien fini. Le public a poussé. Les supporters voient bien que même si on n'est pas exempts de tout reproche, on donne le maximum. On n'est pas des tricheurs.

Quel est l'apport du coach ?

Je le connais depuis longtemps. On s'était affrontés quand j'étais jeune, à Besançon, en CFA. Je suis content de le retrouver ici. Le coach a un bon relationnel avec les joueurs. Il est proche de nous. Il fait tout pour mettre tout le monde en confiance. C'est bien. On a besoin de ça.

