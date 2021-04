ASSE : son triplé contre Bordeaux, sa saison galère, ses objectifs... Wahbi Khazri en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

But ! : Wahbi, comment accueillez-vous ce premier triplé en carrière ?

Wahbi KHAZRI : Je suis content. Ce triplé donne la victoire, il fait du bien à l'équipe. C'était dur. A un moment on était proches du 2-2. Mais on n'a pas lâché. On est restés solidaires. On s'en sort bien.

Vous considérez que le maintien est acquis ?

Non. Il reste 18 points à prendre. Il faudra encore en prendre et ça va être difficile surtout qu'on n'a pas un calendrier évident. Mais c'est quand même un bon pas ce fait, même s'il ne faut pas croire que c'est fini.

Ce triplé a-t-il une saveur particulière du fait de l'adversaire, Bordeaux, votre ancien club ?

Non. Pas plus que ça. Bordeaux, c'est un super club qui m'a beaucoup apporté. Je lui souhaite de rester en L1. J'ai pu progresser là-bas. J'ai gardé de bons contacts.

Gasset l'a félicité

Dans son point-presse, après ASSE-Bordeaux, Jean-Louis Gasset a félicité Wahbi Khazri. « Bravo à Wahbi. C'est moi qui avais insisté pour qu'il vienne à Saint-Etienne. Là il marque trois buts... La vie est dure... », a commenté l'ancien coach des Verts.

« Je ne jouais pas pour certaines raisons. Mais quand on me fait confiance, en général ça ne se passe pas mal »

Votre première partie de saison avait été difficile, vous aviez été écarté. Comment avez-vous vécu cette période ?

J'ai toujours travaillé. Mes coéquipiers ont toujours été derrière moi. Je n'ai pas lâché et je suis récompensé. Maintenant, à moi de continuer, de bien finir la saison.

Qu'est-ce qui fait que les planètes s'alignent à nouveau pour vous ?

Je n'ai jamais été un mauvais joueur. Je ne jouais pas pour certaines raisons. Mais quand on me fait confiance, en général ça ne se passe pas mal. Ce n'est pas une saison facile mais j'ai la chance d'avoir des partenaires extras et une famille qui m'a toujours soutenu aussi. Je savoure ! C'est la récompense du travail de tout le monde.

Qu'est-ce qui vous a permis de retourner la situation ?

Je ne sais pas. Je n'ai pas changé. J'étais arrivé affuté cet été pour la préparation. J'ai juste attendu de pouvoir jouer.