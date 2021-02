ASSE – Stade de Reims : Guion craint de subir de plein fouet le Mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Avec trois victoires et un nul sur les quatre dernières rencontres, l'ASSE tourne à un rythme qui lui a redonné une grande confiance. Claude Puel et ses hommes ont retrouvé quelques certitudes avant de recevoir le Stade de Reims ce samedi.

Et pour David Guion, la raison est assez claire. L'apport de renforts d'expérience a fait du bien aux Stéphanois. Avec une forme de crainte sur le match à venir, le coach rémois est bien conscient de la force nouvelle qui habite les Verts.

Un Mercato qui a amené la maturité nécessaire

« C'est une équipe qui a gagné en maturité. Et elle s'est renforcée pendant le Mercato avec Modeste et Cissé. Deux joueurs d'expérience et de maturité. Elle vient d'enchaîner deux victoires, ce n'est pas étranger au retour de ces éléments d'expérience », a analysé le coach rémois.

De son côté, le Stade de Reims reste une formation nettement plus perfectible. Notamment en déplacement qui n'est pas le point fort rémois. « Pour l'instant c'est régulier en terme de points. Moins sur le contenu. Ça pourrait être mieux. A domicile on devient assez cohérent », a estimé Guion. Pourtant, c'est bien à Geoffroy-Guichard qu'il faudra aller chercher des points.