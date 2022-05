ASSE - Reims : aux portes de la L2, les notes de tristes Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

BERNARDONI (4)

Contrairement à la défaite à Nice (2-4), difficile de lui reprocher quoi que ce soit... Sauvé par son poteau sur une frappe d'Ekitike (83e), il a empêché un 3e but rémois en remportant un dernier face à face (85e). Dernier rempart d'une défense toujours autant aux abois...

SOW (3), puis MOUKOUDI

Pour sa deuxième titularisation consécutive, Sow s'est fait déposer sur l'ouverture du score rémoise, après avoir perdu le ballon au début de l'action. Remplacé par MOUKOUDI, dont l'entrée en jeu à 2-1 pour Reims a surpris...

MANGALA (2)

Après avoir rapidement pris son jaune habituel (8e), le 9e en 12 matches, il a eu le mérite d'égaliser suite à un corner cafouillé par la défense rémoise. Mais une nouvelle fois, il a été complètement dépassé. Doumbia l'a éliminé comme un plot sur son but. Techniquement et physiquement, il n'est plus du tout au niveau. Mais cela ne l'empêche pas de continuer d'enchaîner les matches. Sans doute a-t-il un totem d'immunité...

NADE (4), puis SACKO

Etrangement laissé sur le banc à Nice, Nadé a fait les frais du coaching de Dupraz dans la foulée du deuxième but rémois, quand bien même il avait été le défenseur le plus fiable jusque-là. Remplacé par SACKO, dont le retour à la compétition risque malheureusement d'être un peu trop tardif...

MACON (2), puis HAMOUMA

Maçon est impliqué sur le premier but rémois, avec un replacement défaillant. Deux ou trois bons centres, mais également quelques boulettes grossières, qui interrogent sur son véritable niveau... Remplacé par HAMOUMA, entré en jeu bien tardivement et auteur d'un but refusé pour s'être jeté un peu trop dangereusement sur Rajkovic (72e).

GOURNA (3)

Devant la défense, le jeune milieu n'a pas été très fringuant. Trop d'approximations dans ses passes, avec notamment une relance hasardeuse qui aurait pu profiter à Ekitike (56e).

CAMARA (3)

Il a été très présent au cœur du combat, comme d'habitude. Mais il a raté deux belles occasions (22e, 28e) et cela lui a mis la tête sous l'eau. Une deuxième mi-temps pour le moins poussive.

TRAUCO (4), puis NORDIN

Sur son aile gauche, Trauco a rarement été débordé et il a apporté quelques centres. Remplacé par NORDIN, qui aurait pu rentrer un peu plus tôt...

BOUDEBOUZ (3), puis CRIVELLI

A part une tête sur Rajkovic (17e), Boudebouz n'a pas été dangereux. Mou du genou, il n'a eu aucune influence sur le jeu. Remplacé par CRIVELLI, qui a eu le mérite de s'arracher sur chaque ballon. Et qui a buté sur Rajkovic (90e).

KHAZRI (3)

Un lob au dessus (18e), une frappe dans les nuages (19e), un coup franc à côté (90e) : le Tunisien n'était vraiment pas inspiré. On attendait tellement plus de lui dans ce sprint final...

BOUANGA (4)

Dangereux sur ses corners, il a donné un caviar à Camara (28e). L'attaquant le plus remuant, encore une fois. Mais en vain, comme souvent...

Pour résumer L'ASSE a concédé face à Reims (1-2) sa 20e défaite de la saison. La voilà 19e avant la dernière journée, à Nantes... Malgré son but, Mangala a encore été en grande difficulté. Autres cadres défaillants : Boudebouz et Khazri...

Laurent HESS

Rédacteur