ASSE, Stade de Reims : Oscar Garcia encense les supporters verts et tacle Romeyer

Le nouvel entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia, a accordé une interview à un programme sur Youtube intitulé The Coaches. Il y a évoqué toutes ses expériences sur le banc, notamment celle à Saint-Etienne, où il est arrivé en juin 2017 pour succéder à Christophe Galtier et est reparti en novembre suivant après une déroute dans le Chaudron contre l'OL (0-5). Mais ce serait plutôt ses rapports avec Roland Romeyer qui seraient à l'origine de son départ, à l'en croire…

"Un club avec des supporters incroyables"

« C’est un club avec des supporters incroyables. Avec l’OM, c’est le club le plus aimé en France, un club historique. J’étais convaincu que j’allais pouvoir progresser là-bas. Saint-Etienne était un grand objectif parce que c’est un club très connu. Il y a longtemps, il a dominé le football français, ce qui fait qu’il est très aimé partout dans le pays, excepté à Lyon. J’étais convaincu qu’avec de bonnes recrues et un bon effectif, on aurait pu réaliser une grande saison. »

« Je savais que la Ligue 1 est un championnat avec beaucoup de transitions, que les joueurs y sont très physiques, athlétiques, que tactiquement, c’est la force physique qui prédomine sur la tactique proprement dite. C’est dû à la mentalité des joueurs, aux nombreuses nationalités présentes dans ce championnat. Mais à cause de problèmes avec le président, nous avons décidé de partir. »

