ASSE, Stade de Reims : Oscar Garcia se lâche sur son départ des Verts 

Oscar Garcia n’est pas parti seulement pour le honteux derby. L’entraineur espagnol avait quitté l’ASSE au lendemain d’un derby cauchemardesque pour les Verts, perdu (0-5) à Geoffroy Guichard avec son ennemi juré, l’OL. Dans un entretien accordé à So Foot il est revenu sur les raisons de son départ, du notamment à des « dysfonctionnements en interne ».

"Cette défaite reste marquante. Jusque-là, nous restions effectivement sur des résultats honorables, mais cette déroute a un peu précipité les choses. Je me retrouve dans le match le plus important de la saison, obligé d'aligner des joueurs qui n'avaient pratiquement pas joué de la saison. On se retrouve à dix juste après la pause et puis on encaisse tous ces buts... Je tiens néanmoins à souligner que ce derby n’a pas été la raison principale de mon départ. Dans le vestiaire, ça se passait même assez bien. Disons que cela a été le résultat de quelques dysfonctionnements en interne, qui ne m’ont pas du tout plu. J'étais surtout gêné vis-à-vis des supporters", a lâché l’actuel coach du Stade de Reims.

