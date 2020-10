ASSE, Stade de Reims : Puel et Guion souffrent du même mal cette saison

L'ASSE est descendue à la 13e place de la L1 après avoir enchaîné quatre défaites, alors que le Stade de Reims est 19e malgré sa large victoire à Montpellier (4-0) le week-end dernier. Ces deux équipes payent-elles leur inexpérience ? On peut le penser.

Le CIES publie en tout cas le classement des équipes les plus jeunes de ce début de saison et Reims et l'ASSE pointent à la 3e place avec 24,8 ans de moyenne d'âge. L'AS Monaco est 2e avec 24,7 ans de moyenne d'âge. C'est le Milan AC qui aligne l'équipe la plus jeune avec 24,5 ans de moyenne d'âge. Ce qui n'empêche pas les Rossoneri d'être en tête de la Serie A. Comme quoi la jeunesse peut aussi avoir du bon... surtout quand elle est encadrée par des cadres aussi performants que Zlatan Ibrahimovic !