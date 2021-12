ASSE - Stade Rennais : le discours surréaliste de Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Comme après chaque lourde défaite depuis le début de son mandat, Claude Puel n'a pas voulu dramatiser ce dimanche après-midi. Histoire de ne pas plomber un peu plus une jeune garde de l'ASSE qui venait d'en prendre cinq à Geoffroy-Guichard contre le Stade Rennais (0-5). Seulement, son discours est forcément inaudible en cette période très tendue au sein et autour du club…

"On fait une bonne entame, voire une très bonne. C'est dommage, on ne concrétise pas, on n'a pas été efficaces. Harold (Moukoudi), qui avait bien débuté, a dû sortir sur blessure et, derrière, on n'a pas été vigilants. Il y a eu ensuite beaucoup de difficultés, on s'est délité face à une équipe joueuse qui a de la qualité. C'est la difficulté d'un groupe qui vit des moments difficiles. On est dans un sujet compliqué depuis le début de saison. On s'emploie tous à remonter tout le monde psychologiquement. Ce n'est pas facile. Moi ? Ce n'est pas le sujet. Je veux être en capacité d'entreprendre. On est aussi l'équipe qui touche le plus les montants en Europe, il y a des scénarios contraires. Je ne connais pas d'autre solution que de faire face, de se battre. De se relever."