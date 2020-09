ASSE - Stade Rennais : Puel en dit plus sur Fofana et fait un gros point Mercato

Le leader va (encore) savoir. Brillants premiers du classement de L1 après quatre journées de championnat, les Verts auront un nouveau test contre un gros bras samedi à Geoffroy-Guichard contre le Stade Rennais (17h). Pour ce faire, l’ASSE ne pourra pas compter sur tout son effectif. « Debuchy, Abi, Neyou seront absents. Fofana a toujours quelques douleurs récurrentes à son genou. Silva en a encore pour plusieurs semaines, a affirmé Claude Puel en conférence de presse ce midi. Un point sera fait avec Fofana, il n’est pas encore forfait. »

Lancé sur les rumeurs autour de ce même Fofana et donc du mercato, le coach de l’ASSE ne veut pas se laisser absorber et se focalise sur le terrain sportif. « Sur le mercato, ça s'excite, a-t-il poursuivi. Il n’y a rien à dire de spécial pour Fofana, il y a beaucoup de presse, on est exposé, je ne veux pas faire de cas particulier. Le fait qu'on soit leader attire les convoitises sur nos joueurs. En débutant le premier notre championnat, les clubs français sont plus exposés. Dégraisser la masse salariale fait toujours partie des objectifs. On verra si c'est possible ou non. »

« Le challenge est très haut, surtout avec tout ce qui entoure l'équipe »

À propos de l’opposition avec le Stade Rennais, le Castrais redouble de vigilance eu égard aux louanges du début de saison prometteur des Verts. « Face à Rennes, le challenge est très haut. Surtout avec tout ce qui entoure l'équipe, a-t-il soufflé. On a fait quatre matches mais qu'est ce que c'est quatre matches ? Ce n'est que le début. A nous d'être régulier et concentré sur notre jeu. Il y a tellement d'interrogation sur la fatigue, les blessures, le mercato... »