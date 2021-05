ASSE, Stade Rennais : un joli pactole est tombé dans les caisses des deux clubs

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Montpellier

A l'heure où l'AS Saint-Etienne vit une période troublée au niveau financier, à tel point que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont décidé de mettre le club en vente, tout chèque est bon à prendre. En l'occurrence, celui que les Verts ont reçu de la part de l'UEFA constitue une vraie bouffée d'oxygène. En effet, il apparaît que pour leur participation à l'Europa League la saison passée, parcours qui avait pourtant viré au fiasco puisqu'ils avaient terminé 3es de leur poule, les Stéphanois ont encaissé 12 M€, d'après L'Equipe.

Plus surprenant, le Stade Rennais, bon dernier d'une poule dans laquelle figuraient le Celtic Glasgow, le CFR Cluj et la Lazio Rome, a reçu encore plus que les Verts, soit 14,4 M€ ! Près de quinze millions d'euros pour une petite victoire (la Lazio à domicile), un nul (le Celtic au Roazhon) et quatre défaites. Qui a dit que l'Europa League ne rapportait pas beaucoup ?