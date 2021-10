ASSE : Stéphane Ruffier veut saigner à blanc ses ex-dirigeants !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Viré comme un malpropre de l'ASSE à cause d'un différend avec Claude Puel que ses dirigeants lui ont fait payer, Stéphane Ruffier (35 ans) a beau avoir arrêté sa carrière depuis, le Bayonnais ne laissera pas passer l'affront qui lui a été fait le 4 janvier 2021 après dix ans de bons et loyaux services.

Ruffier réclame 5 M€ à l'ASSE

Comme le rapporte L'Equipe, Stéphane Ruffier attaque l'ASSE au tribunal des prud'hommes et va réclamer 5M€ en plaidant la perte de chance professionnelle. Il s'agit de 3 M€ de plus que ce qui avait été initialement provisionné par le club et qui correspondait au reliquat de ses six derniers mois de contrat.

Si l'affaire ne devrait pas être jugée avant le début de l'année 2022 avec un verdict pour 2023, elle pourrait avoir une incidence sur la vente du club. En effet, en cas de session de l'ASSE en fin d'année, comme souhaité par le tandem Caïazzo – Romeyer, ce serait aux éventuels nouveaux propriétaires d'assumer les conséquences financières de ces procès. « Cet argent pourrait venir en déduction du prix payé pour l'achat des parts sociales du club par le biais de la garantie d'actif et de passif (GAP) », explique le quotidien sportif.