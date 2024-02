ASSE : Tardieu a déjà la tête à Paris

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Et de trois victoires consécutives! L'ASSE a poursuivi sa belle série et sa remontée au classement samedi en dominant Annecy (2-1). Même si les Verts se sont fait peur sur la fin, Florian Tardieu ne faisait pas la fine bouche après la rencontre au micro du diffuseur. « On savait que ça allait être un match compliqué, on a beaucoup travaillé cette semaine sur la vidéo. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en seconde mi-temps. On a pris ce penalty, mais on a un groupe qui a un bel état d'esprit et une belle solidarité."

"Il faut continuer cette série. Les prochains matchs vont encore être compliqués"

Et à l'ancien troyen d'ajouter... "Quand on engrange des points on est plus en confiance, on bosse très très dur aux entraînements et quand on s'entraîne bien on le revoit sur le terrain. Il faut continuer cette série. Les prochains matchs vont encore être compliqués. On aura besoin de tout le groupe." Prochains rendez-vous samedi prochain au Paris FC, puis face à Auxerre pour le choc de la 28e journée.

