ASSE - Angers : Tardieu attend toujours de vivre un moment particulier

C'est une incongruité. Qui, sait-on jamais, pourrait devenir un lointain souvenir dès ce lundi lors de la réception du SCO d'Angers dans le chaudron. Mais Florian Tardieu, arrivé à l'ASSE dans les derniers jours du mercato estival, n'a pas encore connu la victoire avec ses supporters au stade Geoffroy-Guichard !

Une victoire avec les Ultras

Et pour cause. Depuis qu'il porte le maillot Vert, Tardieu a connu deux matches nuls à domicile, que ce soit face à Valenciennes ou contre Ajaccio. Certes, avec ses partenaires, il s'est imposé face à Dunkerque, mais les Ultras de l'ASSE étaient ce soir-là absents pour cause de sanction de la commission de discipline. Résultat, Tardieu attend toujours de partager un chant avec ses supporters au terme d'une rencontre à domicile.

Aujourd'hui face au SCO ?

