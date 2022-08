ASSE : tensions à l'entraînement, Batlles doit intervenir !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ambiance est électrique à l’ASSE. Quatre jours après la déroute enregistrée à Geoffroy-Guichard contre Le Havre (0-6), les Verts ont connu un début de séance animé à l’entraînement. « Le travail devant le but commence par un instant de tension, affirme Le Progrès sur Twitter. Interpellés par une personne les invitant à se bouger, les 21 joueurs ont été défendus par Laurent Batlles et Jean-François Bédenik. Neyou et Chambost sont présents. » L’entraîneur de l’ASSE tiendra une conférence de presse entre midi et deux. Ça promet.